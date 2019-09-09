Суд над экс-мэрами. Тайырбек Сарпашев подтвердил законность строительства школы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
На процесс не явились представители потерпевших. Стороны решили продолжить допрос свидетелей. Первым вызвали бывшего первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева. По его словам, изначально планировали отремонтировать две школы: в Узгенском районе и селе Беловодском.
«Было поручено составить проектно-сметную документацию, подготовлено распоряжение. Я не знаю, когда приняли другое решение», — сказал он.
Прокурор поинтересовался, могли ли без отмены постановления перенаправить средства на строительство другого объекта.
«Нет. Должны были либо внести изменения, либо принять другое распоряжение», — ответил Тайырбек Сарпашев.
Однако Сергей Слесарев отметил, что в материалах дела фигурирует проект распоряжения.
«Вам на следствии показывали соглашение о двух школах?» — поинтересовался он.
Тайырбек Сарпашев признался, что, наверное, видел проект.
«Следовательно, если это проект, то второе распоряжение на самом деле первое. Если существует одно распоряжение, есть согласование с аппаратом президента, соответственно, строительство велось законно?» — спросил адвокат.
Бывший первый вице-премьер-министр ответил утвердительно.
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей.
По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.