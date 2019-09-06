Побег из военного лицея. Четверо воспитанников решили вернуться в обычную школу

Причиной побега воспитанников военного лицея имени Даира Асанова стало нарушение воинской дисциплины со стороны самих лицеистов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

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Уточняется, что сотрудник аппарата акыйкатчи выезжал на место для выяснения обстоятельств и причин инцидента. Все 56 сбежавших воспитанников учатся в выпускном 11-м классе.

«Беглецы пояснили, что они не захотели выполнять установленные нормативы по физической подготовке и стали настаивать, чтобы к ним применялись более щадящие нагрузки. Отказ командиров предоставить льготы или поблажки и стал причиной происшествия. Все воспитанники вернулись к занятиям согласно расписанию уроков и распорядку дня. 52 из них осознали вину и принесли извинения командирам и директору лицея, а четверо зачинщиков объявили о своем нежелании продолжать обучение в лицее и сообщили, что намерены вернуться в обычную школу», — сообщили в аппарате омбудсмена.