09:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бюджет для нужд здравоохранения Кыргызстана в 2020 году сократят

Государство сократит расходы на сектор здравоохранения на 2020 год. Об этом сообщила председатель общественного совета Минздрава Нурхан Жумабаева.

По ее словам, такие выводы содержатся в итогах общественного мониторинга программных бюджетов государственных органов.

«Бюджет ФОМС не досчитается 873 миллионов сомов. А из него выделяют средства больницам, центрам семейной медицины, а также на неотложную медицинскую помощь населению», отметила она.

Нурхан Жумабаева добавила, что и сейчас многие потребности сектора не учтены в бюджете.

«Требуется как минимум еще 2 миллиарда 343 миллиона сомов. Это средства на финансовое обеспечение гарантий: препараты для онкологических больных, больных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, пациентов с диабетом, гемофилией, хронической почечной недостаточностью, которым необходим гемодиализ, нужны также деньги на ремонт и оснащение больниц», подчеркнула она.
Ссылка:
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Об утверждении протокола к Соглашению между Кыргызстаном и Турцией
Почти 3 миллиарда сомов недополучила система здравоохранения Кыргызстана
Глава Горздрава о митингах врачей, их хамстве и почему не будет нового роддома
Экс-вице-мэр Бишкека Асель Куламбаева снова претендует на должность
В БГК поняли, что ликвидация департамента здравоохранения была ошибкой
Сомнительные личности. Министра здравоохранения критикуют за кадровую политику
Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Депутаты обвинили министра здравоохранения в отсутствии реформ в медицине
В Кыргызстане места в больницах сокращают, а бюджет Минздрава растет
Пациенты жалуются на условия в Национальном центре охраны материнства и детства
Популярные новости
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Бизнес
К&nbsp;программе лояльности &laquo;Газпромнефти&raquo; присоединился 200-тысячный участник К программе лояльности «Газпромнефти» присоединился 200-тысячный участник
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»