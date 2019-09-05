Бюджет для нужд здравоохранения Кыргызстана в 2020 году сократят

Государство сократит расходы на сектор здравоохранения на 2020 год. Об этом сообщила председатель общественного совета Минздрава Нурхан Жумабаева.

По ее словам, такие выводы содержатся в итогах общественного мониторинга программных бюджетов государственных органов.

«Бюджет ФОМС не досчитается 873 миллионов сомов. А из него выделяют средства больницам, центрам семейной медицины, а также на неотложную медицинскую помощь населению», — отметила она.

Нурхан Жумабаева добавила, что и сейчас многие потребности сектора не учтены в бюджете.

«Требуется как минимум еще 2 миллиарда 343 миллиона сомов. Это средства на финансовое обеспечение гарантий: препараты для онкологических больных, больных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, пациентов с диабетом, гемофилией, хронической почечной недостаточностью, которым необходим гемодиализ, нужны также деньги на ремонт и оснащение больниц», — подчеркнула она.