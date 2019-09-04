На съем жилья для выпускников детских домов нужно 12 миллионов сомов

В Кыргызстане с 2021 года планируют оплачивать съемное жилье сиротам — выпускникам детских домов. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда и социального развития.

По их данным, разработан проект постановления правительства об утверждении положения о социальном сопровождении выпускников детских учреждений интернатного типа.

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«Сопровождение предусматривает подготовку ребят ко взрослой жизни, обучение различным навыкам. За несколько месяцев перед их выпуском администрация учреждения должна оповестить социальные службы о количестве выпускников, сколько из них сирот. Делается оценка ситуации, есть ли родственники и жилье, где смогут учиться, разрабатывается индивидуальный план защиты», — пояснили в министерстве.

«В проекте попытались расписать механизм предоставления съемного жилья сиротам. Охватить всех мы, к сожалению, не сможем. Для начала возьмем только тех, кто вообще остался без попечения родителей. По грубому подсчету, примерно на 120 детей-сирот в год запрашиваем около 12 миллионов сомов. Наем жилья планируем начать с 2021 года. Пока ведем переговоры. Документ находится на обсуждении и согласовании. Ответа от Минфина еще нет», — добавили в ведомстве.

Планируется, что жилье будут предоставлять на первые три года после выпуска из детского дома. Будет составляться типовой договор, предусматривается и ряд определенных условий (необходимость учиться, трудоустроиться и другое).