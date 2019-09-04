Вице-мэр Бишкека поручил навести порядок на Ошском рынке

Вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов поручил навести порядок на Ошском рынке и возле него. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, Ленинскому акимиату поручено создать рабочую группу для инвентаризации земельных участков на территории рынка и проверки земель на предмет целевого использования согласно договору аренды. А МП «Бишкекские парковки и стоянки» совместно с ГУОБДД — решить проблему автомобильных заторов на прилегающих к рынку улицах.

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Вице-мэр дал поручение управлению землепользования и строительства демонтировать все незаконные объекты, построенные на проезжей части, тем самым ликвидировать стихийную торговлю на территории Ошского рынка.

Отметим, что накануне продавцы вышли на акцию протеста против закрытия базара «Берекет-универсал», расположенного на западе Ошского рынка. Они выступали против строительства торгового центра на месте рынка.

Азиз Алымкулов выслушал недовольных и пригласил в муниципалитет для детального обсуждения и решения проблемы.