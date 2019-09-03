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Общество

Кожобек Рыспаев вновь требует отставки главы «Кыргызалтына» Алмазбека Алимбекова

Глава «Кыргызалтына» Алмазбек Алимбеков проигнорировал заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

Сегодня комитет рассматривает ситуацию вокруг золоторудного месторождения Солтон-Сары в Нарынской области. По словам сотрудников комитета, Алмазбек Алимбеков посчитал, что вопросы Солтон-Сары его не касаются.

«Я не понимаю, почему правительство балует Алмазбека Алимбекова? Есть решение комитета освободить его от должности. Генеральная прокуратура ведет проверку. Алмазбек Алимбеков за эти годы ничего не сделал. Только с помощью китайской компании еле-как начал работу в «Макмале». Невозможно работать с человеком с «чемоданным настроением», — заявил Кожобек Рыспаев.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов предложил обсудить деятельность руководства «Кыргызалтына» 17 сентября.
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