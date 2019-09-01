Пропал глава РКФР. К поискам Асрандиева подключились аким и прокурор района

К поискам пропавшего главы Российско-Кыргызского фонда развития подключены 17 спасателей. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Уточняется, что в числе спасателей есть водолазы.

«К поискам привлекли еще один теплоход. Помимо спасателей, местность прочесывают аким района Данир Иманалиев и прокурор района Улукбек Узакбаев», — сказали в ведомстве.

По словам Нарынбека Кемелова, сопровождавшего Эркина Асрандиева, последний мог доплыть до берега. Поиски продолжаются.

Эркин Асрандиев пропал 31 августа. Примерно в 8.00 он начал заплыв в озере Иссык-Куль в местности Чырпыкты. Но сих пор не вышел на связь.