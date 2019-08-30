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Общество
Сюжет: ЧП в армии (238)

За сломанную челюсть сержанта Нацгвардии отпустили под наблюдение командиров

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным младшего сержанта Национальной гвардии по статье «Превышение власти». Об этом 24.kg заявили в Военной прокуратуре Бишкекского гарнизона.

Военнослужащий в суде вину признал.

«Экспертиза подтвердила, что младший сержант сломал рядовому челюсть, нанеся ему менее тяжкий вред здоровью. Со слов обвиняемого, ему по рации сообщили, что солдаты спят на посту. Придя на место он якобы разозлился и ударил в челюсть рядовому. Суд признал сержаната виновным и применил пробационный надзор сроком на один год. Пробация установлена за командованием части. Соответственно, обвиняемый будет находиться под его наблюдением», — сказали редакции.
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