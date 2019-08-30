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Общество

На Ала-Арчинском водохранилище после спуска воды погибла рыба

На Ала-Арчинском водохранилище после спуска воды погибла рыба. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, сегодня жители ближайших сел обнаружили пустое водохралинище и мертвую рыбу.

В комитете по водному хозяйству и мелиорации сообщили, что воду сбросили и накануне водохранилище закрыли для накопления.

«Воды в Ала-Арчинском водохранилище и так было мало. Сейчас, так как завершается полив и нет острой нужды, по плану спустили воду и закрыли для накопления. В данный момент там «мертвый объем» — 1 миллион кубометров воды, но к следующему поливному сезону надеемся набрать необходимые 75 миллионов кубометров», — объяснил начальник Чуйского управления водного хозяйства Руслан Девяткулов.

Он отметил, что водохранилище не предназначено для рыбоводства. «Погибла рыба, которая не успела уплыть», — пояснил Руслан Девяткулов.
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