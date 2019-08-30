Вице-мэр Оша оштрафован на 17 тысяч 500 сомов за вождение в нетрезвом состоянии

Вице-мэра Оша Жасура Азимова на минувших выходных остановили сотрудники ГУОБДД за вождение в нетрезвом состоянии. Видео накануне появилось в соцсетях.

Сообщалось, что 24 августа чиновника остановили работники дорожной милиции. Азимов признался, что сел за руль пьяным. Он объяснил, что хотел показать гостям из Узбекистана площадь южной столицы и памятник Ленину.

Вице-мэр не оказывал сопротивления, был доставлен на медицинское освидетельствование, где подтвердилось, что он нетрезв.

Сегодня в ГУОБДД Оша заявили, что чиновника оштрафовали на 17 тысяч 500 сомов. Он должен оплатить штраф в течение месяца.

В пресс-службе мэрии также сказали, что будет проведено служебное разбирательство. Жасур Азимов назначен на должность в октябре 2018 года.