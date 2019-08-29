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Общество

За популяризацию эпоса «Манас». Артисты Китая получили награды Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому артисты Центрального оперного театра Китая получили государственные награды Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, медалью «Данк» и почетными грамотами артисты награждены за вклад в углубление отношений стратегического партнерства, укрепление дружественных связей и взаимообогащение национальных культур между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, а также популяризацию эпоса «Манас».

Медаль «Данк» получили солисты Центрального оперного театра Китайской Народной Республики Ли Шуан и Юй Цзинжэнь, солистка Яо Хун, почетные грамоты — солистка Го Чэнчэн и солист Гэн Чжэ.
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