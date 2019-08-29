Пилота самолета Tez Jet, который произвел аварийную посадку в Бишкеке, наградили

Командира самолета компании Tez Jet Дмитрия Палашкина, который произвел аварийную посадку в международном аэропорту «Манас» в 2018 году, наградили. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал указ, по которому за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, командир воздушного судна Дмитрий Палашкин награжден медалью «Эрдик».

Напомним, 1 марта 2018 года самолет следовал из Бишкека в Баткен. Из-за технических неполадок ему пришлось вернуться и совершить аварийную посадку.

Рейс выполняла авиакомпания Tez Jet на лайнере RJ85. Никто из пассажиров не пострадал.