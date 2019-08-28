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Общество

В Кыргызстане предлагают изменить порядок формирования судов присяжных

В Кыргызстане предлагают изменить порядок формирования судов присяжных. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение вынесло Министерство юстиции.

Как отмечается в справке-обосновании, Закон «О присяжных заседателях» принят в 2009 году, однако до сих пор не нашел практического применения. В ведомстве назвали причины: отсутствие финансирования, неготовность инфраструктуры судебных органов, трудность в формировании списка кандидатов в присяжные заседатели и другие.

Минюст предлагает изменить процедуру формирования списка. В действующей редакции его составляют органы МСУ. Они включают в него граждан, проживающих на постоянной основе, и направляют им уведомления. Человек в течение месяца может отказаться. Поправки предусматривают участие граждан на добровольной, заявительной основе. Органы МСУ будут размещать объявления с предложением гражданам в возрасте от 25 до 65 лет подать заявление о включении их в список кандидатов в присяжные заседатели.

«Если такой порядок не позволит сформировать минимальное число кандидатов в присяжные заседатели, то будет проводиться второй этап. Граждан будут включать в список потенциальных присяжных. За ними сохраняется право отказаться от участия», — отмечается в документе.  

Двухэтапный порядок формирования списка кандидатов необходим, чтобы избежать рисков с пассивным участием граждан на добровольной основе. 
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