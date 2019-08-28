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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (421)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокат упрекает депутата в неточных показаниях

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Замир Жоошев заявил, что показания депутата Каныбека Иманалиева, данные им на прошлом заседании, неточные. В частности, Каныбек Иманалиев заявил, что Сапар Исаков, будучи главой отдела внешней политики аппарата президента, встречался с представителями китайской компании ТВЕА.

«Когда я запросил информацию из журнала посещений у начальника 9-го управления ГКНБ, осуществляющего охрану «Белого дома», мне отказали. Тогда как депутат может утверждать, что Сапар Исаков встречался с китайскими инвесторами», — недоумевает Замир Жоошев.

Суд приобщил ответ 9-го управления ГКНБ, отметив, что при исследовании материалов дела, он будет учтен и изучен.

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Кроме того, суд приобщил к материалам в качестве информации для ознакомления статью журналиста Юлии Костенко «Вокруг модернизации ТЭЦ назревает скандал».

Сапар Исаков отметил, что в этой статье дается пояснение, для чего он встречался с депутатом Кожобеком Рыспаевым, но в 2017 году, — когда соглашение по модернизации ТЭЦ уже было ратифицировано и ремонт шел полным ходом.

Кожобек Рыспаев, напомним, ранее на суде показал, что Сапар Исаков лоббировал интересы ТВЕА, и фактически заставил членов профильного комитета одобрить договор.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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