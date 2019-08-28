Новое положение об издании учебников позволит повысить их качество. Об этом на заседании правительства сообщила министр образования Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, новый порядок еще рассматривается.

«Авторские права на учебники будут принадлежать издательствам. Они будут отвечать за весь процесс — разработку, апробацию, тиражирование. Министерство образования будет выступать заказчиком», — сказала министр.

Отмечается, что такой порядок скажется и на стоимости учебных пособий.

Гульмира Кудайбердиева напомнила, что раньше авторские права были у министерства, но у ведомства не было возможностей для издания.

«Кроме того, не было оговорено, кто именно несет ответственность за качество учебников», — отметила глава Минобразования.