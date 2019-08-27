Вузы обяжут создавать специальные условия для обучения ЛОВЗ

В Кыргызстане высшие и средние специальные учебные заведения хотят обязать создавать специальные условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Министерство образования.

Как отмечено в справке-обосновании, под созданием условий подразумеваются использование специальных образовательных программ и методов обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего студентам необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций.

Кроме того, в порядок применения дистанционных образовательных технологий предлагается включить нормы, уточняющие порядок применения дистанционного обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.