10:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Вузы обяжут создавать специальные условия для обучения ЛОВЗ

В Кыргызстане высшие и средние специальные учебные заведения хотят обязать создавать специальные условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Министерство образования. 

Как отмечено в справке-обосновании, под созданием условий подразумеваются использование специальных образовательных программ и методов обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего студентам необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций.

Кроме того, в порядок применения дистанционных образовательных технологий предлагается включить нормы, уточняющие порядок применения дистанционного обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ссылка:
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке появится учебная швейная мастерская для детей с ОВЗ
Команда из Бишкека выиграла бронзу на международном турнире по пляжному футболу
В Кыргызстане по системе Брайля издали 18 учебников
Как готовить востребованные на рынке труда кадры, придумали в Минобразования
В Кыргызстане утвердили концепцию и программу развития инклюзивного образования
Пандусы в Бишкеке смертельно опасны: блогеры-колясочники провели акцию
За 2018 год и 6 месяцев 2019-го выявлено более 550 нарушений прав инвалидов
В правительстве обсудили реализацию Конвенции ООН о правах инвалидов
Ремонт филармонии. Опять забыли о людях с ограниченными возможностями
Минобразования будет следить за студентами, обучающимися за рубежом
Популярные новости
Водителя Курсана Асанова задержали в&nbsp;Бишкеке Водителя Курсана Асанова задержали в Бишкеке
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента просит свидания с&nbsp;мужем Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента просит свидания с мужем
Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и&nbsp;кого еще к&nbsp;ним привязали Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и кого еще к ним привязали
В&nbsp;ГУОБДД рассказали подробности аварии, в&nbsp;которой погиб сын Садыра Жапарова В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; удваивает драйв клиентов Сеть АЗС «Газпромнефть» удваивает драйв клиентов
Пора в&nbsp;школу: обзор смартфонов для учебы по&nbsp;доступным ценам Пора в школу: обзор смартфонов для учебы по доступным ценам
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров