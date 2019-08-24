«Безопасный город». Где в Кыргызстане установят камеры по второму этапу

В рамках реализации второго этапа проекта «Безопасный город» планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных. Об этом сообщает Государственный комитет информационных технологий и связи.

По трассе Бишкек — Балыкчи — Чолпон-Ата — Каракол установят камеры на 43 рубежах, будут работать 5 переносных комплексов.

По трассе Бишкек — Нарын — Торугарт камерами оборудуют 33 точки. Из них 6 перекрестков в Токмаке, 3 в Канте, а также 24 рубежа. Отдельно будут выставлены 10 передвижных комплексов.

По трассе Кара-Балта — Джалал-Абад камеры установят на 57 точках, из них 12 перекрестков в Джалал-Абаде, 5 — в Кара-Балте и на 40 рубежах. Будут выставлены 5 переносных комплексов.

в Кара-Балте и на 40 рубежах. Будут выставлены 5 переносных комплексов. По трассе Джалал-Абад — Узген — Ош камеры поставят на 19 рубежах, отдельно будут работать 5 переносных АПК.

По трассе Ош — Сарыташ — Иркештам будет 47 оборудованных камерами точек, из них в Оше 35, 12 на рубежах, а также 10 передвижных комплексов.

По трассе Суусамыр — Талас — Тараз камеры появятся на девяти рубежах, по дороге Ош — Баткен — Исфана — на 14 рубежах и 5 переносных АПК.

В Бишкеке дополнительно установят еще 44 камеры.

Участки согласованы с ГУОБДД МВД КР и органами местного самоуправления.

Напомним, камеры по второму этапу проекта «Безопасный город» планируют установить в 2020 году. Второй этап охватит все области республики, 2 города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта.