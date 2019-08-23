Скончался заслуженный деятель науки Кыргызстана Эмиль Шукуров

В Бишкеке на 82-м году жизни скончался эколог, кандидат биологических и доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызстана Эмиль Шукуров. Информацию об этом 24.kg подтвердил его сын Эрик Шукуров.

Эмиль Шукуров родился 1938 году.

В 1960-м окончил с отличием биолого-почвенный факультет Киргосуниверситета, в этом же году по рекомендации ученого совета факультета поступил в аспирантуру Московского государственного университета на кафедру зоологии биолого-почвенного факультета.

В разные годы работал в Кыргызском институте микробиологии и гигиены, Институтах биологии и философии Национальной академии наук КР.

С 2000 года был занят в экологических проектах, разрабатывая стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия в КР. Также работал в проектах Всемирного банка, ПРООН, Международного союза охраны природы, фонда «Сорос — Кыргызстан» и фонда Кристенсен, был сотрудником Всемирного фонда дикой природы, Международного общества охраны природы и других.

В 2016 году был избран депутатом Бишкекского городского кенеша, но в ноябре 2017-го добровольно сдал мандат.