16:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (345)

Маршрут № 175 снова начнет курсировать по улице Кокчетавской

Маршрут № 175 снова начнет курсировать по улице Кокчетавской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, отрезок улицы от проспекта Манаса до улицы Профессора Зимы выровняли и засыпали гравием. Это позволит вернуть маршрутки.

В мэрии напомнили, что капитальный ремонт улицы Кокчетавской запланирован в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека».

«Управление городского транспорта и акимиат встретились с фирмой-перевозчиком «Яглахар». Маршрут вернут частично: по улице Манаса с поворотом на Щербакова и заездом в жилмассив «Салам-Алик», — рассказали в мэрии.

Отметим, читатели неоднократно жаловались, что из-за плохого состояния дороги на улице Кокчетавской/Васильева маршрутки отказались ездить.
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Улицу Горького в селе Новопокровка просят отремонтировать жители
Ремонт улицы Московской. Жители Бишкека просят отремонтировать тротуары
Повышение тарифа на проезд в маршрутках Бишкека. Чиновники еще раз изучат вопрос
В мэрии объяснили, почему центр Бишкека не могут освободить от маршруток
Сотрудники заповедника «Сары-Челек» отремонтировали дорогу, ведущую к озеру
По улице Мамбетова в Бишкеке планируют пустить маршрутку
Бишкекчане жалуются на состояние маршруток. Мэрия беседует с перевозчиками
Еще в одном месте провалился асфальт на улице Токтоналиева в Бишкеке
Бишкекчане вновь жалуются на маршрутки: не открываются окна
Улицу Московскую в Бишкеке отремонтируют за счет гранта КНР
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны
Депутата Ирину Карамушкину обвинили в&nbsp;захвате заложников Депутата Ирину Карамушкину обвинили в захвате заложников
Бизнес
Плати автоналог просто&nbsp;&mdash; с&nbsp;приложением Balance.kg от&nbsp;Beeline Плати автоналог просто — с приложением Balance.kg от Beeline
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: бесплатный помощник 24/7 по&nbsp;всему миру «Персональный консьерж» от «Бакай Банка»: бесплатный помощник 24/7 по всему миру
В&nbsp;Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в&nbsp;Германии В Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в Германии
Новый магазин O!Store в&nbsp;Токмаке дарит скидку 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары Новый магазин O!Store в Токмаке дарит скидку 20 процентов на все аксессуары