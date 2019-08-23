Маршрут № 175 снова начнет курсировать по улице Кокчетавской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, отрезок улицы от проспекта Манаса до улицы Профессора Зимы выровняли и засыпали гравием. Это позволит вернуть маршрутки.

В мэрии напомнили, что капитальный ремонт улицы Кокчетавской запланирован в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека».

«Управление городского транспорта и акимиат встретились с фирмой-перевозчиком «Яглахар». Маршрут вернут частично: по улице Манаса с поворотом на Щербакова и заездом в жилмассив «Салам-Алик», — рассказали в мэрии.

Отметим, читатели неоднократно жаловались, что из-за плохого состояния дороги на улице Кокчетавской/Васильева маршрутки отказались ездить.