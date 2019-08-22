Мера пресечения Ирине Карамушкиной. Версия депутата о событиях в Кой-Таше

Депутат парламента Ирина Карамушкина перед судебным заседанием, где сегодня будет рассмотрено ходатайство следствия о мере пресечения ей, прокомментировала уголовное дело, возбужденное в отношении нее.

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По словам Ирины Карамушкиной, 7 августа во время попытки силового захвата Алмазбека Атамбаева, она находилась в юрте. Спустя некоторое время прошла в дом бывшего президента, где находились спецназовцы.

«Когда толпа ворвалась во двор, я находилась в юрте, где вместе с другими сидела в темноте. Затем кто-то прибежал и попросил пройти в дом Алмазбека Атамбаева. Когда я зашла туда, спецназовцы были избиты. Я встала между людьми и спецназовцами и просила толпу, чтобы не били. Потом мы вывели тяжелых спецназовцев. Сейтек Атамбаев сказал, что на втором этаже тоже такая же ситуация. Я готовила коридор, чтобы на скорой тяжелобольных увезли. Тех, кто остался в удовлетворительном состоянии, завели в другую комнату. Таким образом, мы наоборот, сохранили им жизнь, потому что толпа была неуправляемой», — сказала Ирина Карамушкина.

Ее адвокат Анвар Курмушиев заявил, что депутата сначала допрашивали как свидетеля, а после того как сказали, что ей вручат уведомление о подозрении, она вынуждена была обратиться за юридической помощью.