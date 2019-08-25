12 болезней офисных работников. Какие бывают и как их предотвратить

На рабочем месте человек проводит не менее восьми часов в день, в среднем это примерно четверть жизни. На первый взгляд кажется, что работа в офисе безопасна. Человек не сталкивается с вредными веществами, не переносит тяжести. Но на самом же деле у него могут развиться профессиональные заболевания. Причем их симптомы проявляются не сразу.

24.kg поинтересовалось у заместителя директора научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Министерства здравоохранения КР Кубатбека Садырбекова, какие офисные заболевания считаются самыми распространенными и как можно их избежать.

1«Офисные болезни» - это...

Еще в 1986 году ВОЗ ввела термин «синдром больничного здания».

В конце 1970-х появились первые сообщения о неспецифических симптомах в недавно построенных домах, офисах. В СМИ это назвали «офисной болезнью».

Выяснилось, что 10-30 процентов вновь построенных офисных зданий на Западе имели проблемы с воздухом в помещениях. В 2006 году Шведский национальный совет здравоохранения и социального обеспечения рекомендовал этот «синдром больного здания» не использовать в качестве клинического диагноза. Тем не менее в популярной культуре он используется до сих пор.

Офисный синдром — это сложный комплекс симптомов, которые развиваются из-за воздействия вредных факторов окружающей рабочей среды. В итоге у человека могут развиться различные заболевания.

2Основные причины появления у человека «офисных болезней»

Офисный сотрудник проводит много времени сидя за компьютером. Есть и другие факторы риска: недостаточная освещенность в помещении, вентиляция, большое скопление людей, стрессы, неправильное питание, ненормированный рабочий график, большое количество загрязнителей воздуха (аллергены, плесень, пыль, фенол) и другие.

3Самые частые заболевания, с которыми сталкиваются офисные работники

Мышечно-скелетные боли в спине, шее, верхних конечностях (артриты, радикулиты, остеохондроз, межпозвоночная грыжа).

Причины: малоподвижность, длительное сидячее положение, приводящее к застойным явлениям в суставах позвоночника и конечностях.

Головные боли.

Причины: стрессы, длительная работа за компьютером, неблагоприятный микроклимат, непроветриваемые помещения, ненормированный рабочий день, недосыпание.

Синдром «компьютерной мыши» (туннельный синдром) — состояние, когда в ведущей руке возникают такие симптомы, как онемение, боль, слабость в кисти, отек кисти.

Причины: длительная работа за компьютером, непроветриваемые помещения, ненормированный рабочий день.

Сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, гипертоническая болезнь, аритмия).

Причины: неправильное питание, злоупотребление кофе, курение, гиподинамия, ожирение, стрессы на работе, неправильный режим дня.

Заболевания глаз (миопия, гиперметропия, катаракта).

Причины: нерациональное освещение, влияние электромагнитного излучения монитора, электростатического излучения офисной техники.

Синдром «сухого глаза» (покраснение, усталость глаз, сухость глаз, ощущение «песка»).

Причины: длительная работа за компьютером, кондиционированный воздух офисных помещений, аллергены.

Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит и язва желудка, хронический колит).

Причины: нерегулярное, неправильное питание, злоупотребление кофе, курение, воздействие стрессовых факторов.

Заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, бронхит, болезнь Легионеров, пневмония, рак, простудные заболевания).

Причины: кондиционированный загрязненный воздух, большое скопление людей на ограниченной территории, аллергены (пластик, пыль, плесень).

Геморрой и трещины прямой кишки, хронические воспалительные заболевания органов малого таза (хронический простатит у мужчин, хронический эндометрит, сальпингоофорит у женщин).

Причины: гиподинамия, длительное сидячее положение, приводящее к застою в венах малого таза.

Ожирение.

Причины: неправильное питание, малоподвижный образ жизни, ненормированный рабочий день.

Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит.

Причины: малоподвижный образ жизни, неправильное положение ног при работе в офисе («нога на ногу»), курение.

Синдром эмоционального выгорания.

Возникает из-за хронического стресса на работе, с которым человек не может справиться, и характеризуется он тремя показателями: ощущением потери энергии и истощением, психологической отстраненностью от работы, чувством негативизма или цинизма к своей работе, а также уменьшенной профессиональной эффективностью.

4Как предупредить возникновение офисных болезней

Необходимо выполнять нормы и требования, обеспечивающие безопасность труда.

В помещении обязательно должно быть естественное освещение, ежедневно должна проводиться влажная уборка, систематическое проветривание.

Есть требования и к организации рабочих мест сотрудников, использующих персональные компьютеры: расстояние между столами, мониторами, особенности конструкции рабочего стола и стула.

Работодатель должен уделять внимание условиям труда и состоянию здоровья офисных работников, в частности направлять их на медицинский осмотр.

Целесообразно делать упражнения на координацию движения, концентрацию внимания, снятие психического напряжения и гимнастику для глаз.