Справедливость восторжествовала. Мэрия Бишкека передала жилье выпускнику детдома

Мэрия Бишкека передала жилье выпускнику детского дома Владимиру Декину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление муниципального имущества (УМИ) по поручению мэра Азиза Суракматова проводит тотальную инвентаризацию муниципального имущества.

«После проверки УМИ выселило незаконно проживающих из муниципальной квартиры, предназначенной для выпускников детских домов», — отметили в мэрии.

Ранее квартиру выделили выпускнику Военно-Антоновского детского дома Владимиру Декину. Он вместе с младшими братом и сестрой остался без попечения родителей. После выпуска из детского дома проживал в социальном общежитии при Центре реабилитации детей и молодежи в Бишкеке.

В мэрии добавили, что Владимир Декин работает продавцом в частной компании, занимается спортом.

«По мере высвобождения незаконно занятых жилых площадей еще 36 выпускникам детских домов предоставят муниципальное жилье вне очереди», — подчеркнули в мэрии.