Велосипедистка-любительница из Кыргызстана заняла третье место в велогонке

В Алматы в минувшее воскресенье состоялась ежегодная шестая велогонка TourofWorldClassAlmaty. Участие приняли любители велоспорта (непрофессиональные спортсмены) на шоссейном или МТВ (горном) велосипеде на дистанциях 14, 34 и 57 километров.

В самой длинной дистанции – 57 километров – участвовала спортсменка из Бишкека Юлия Фернас. Она финишировала за час 38 минут и 39 секунд, что с отрывом в 4 минуты от следующей участницы обеспечило ей третье место на пьедестале.

Фото участников соревнования. Юлия в верхнем ряду, крайняя справа

Первой среди девушек стала Екатерина Шатная из Алматы, второе место также у алматинки Нагимы Керимбаевой.

Победители абсолютного зачета (только дистанция 57 километров) получили денежные призы от партнера в размере 100 тысяч тенге каждый – первая тройка мужчин и женщин.

Отметим, TourofWorldClassAlmaty – ежегодная гонка, которая проводится корпоративным фондом «Смелость быть первым» среди любителей велоспорта. Профессиональные атлеты не допускаются к старту. Таким образом, это одно из немногих событий в регионе, на котором участники могут почувствовать себя настоящими велогонщиками и побороться за ценные и денежные призы.

Еще один спортсмен из Кыргызстана Вадим Козлов забрал призовое место – он получил золото в возрастной категории (41-49 лет) на дистанции 34 километра по шоссе.