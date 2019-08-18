Сын арестованного бывшего президента страны Кадырбек Атамбаев назвал список арестованного имущества, якобы принадлежащего его отцу, фейковым вбросом.

«Считаю, что Генеральная прокуратура намеренно манипулирует обществом в вопросе арестованного имущества моего отца Алмазбека Атамбаева и наших родственников», — отметил Кадырбек Атамбаев.

Он подчеркивает, что приписываемое членам его семьи в действительности им не принадлежит. Кадырбек Атамбаев расценил распространенную Генпрокуратурой информацию черным пиаром властей.

«Подчеркиваю, что, со слов самих представителей властей, 101 единица имущества из 120 принадлежит на самом деле не Атамбаеву и членам его семьи, а ОАО «КыргызАвтомаш». Это ОАО не принадлежит нам с 2007 года. Самое нелепое, что Генпрокуратура удосужилась даже приписать нам квартиры, которые были проданы рабочим завода еще в 1996 году», — написал Кадырбек Атамбаев в социальных сетях.

По его словам, банковский счет Атамбаевых есть только в коммерческом банке «Кыргызстан» и этот счет был там с 2002 года.

«Ответственно заявляю, что у того же телеканала «Апрель» нет ячейки в банке и имущества в Джалал-Абаде, нет никакого радио и никакого телецентра, принадлежащего каналу. Нам не принадлежит Ассоциация телерадиоорганизаций, куда входит большое количество телеканалов, занимающихся развитием кыргызского контента», — добавил сын бывшего президента страны.

Он отмечает, что остальное имущество, кроме дома в Кой-Таше, было приобретено еще задолго до президентства Алмазбека Шаршеновича, при этом в списке есть дом, построенный еще дедом, который умер в 1985 году.

«При этом хотел бы напомнить, что наш отец с начала 90-х годов был известен как успешный бизнесмен и меценат. Свое состояние он заработал не на госслужбе, а занимаясь бизнесом. Мы никогда не прятали и не скрывали свое имущество и личные средства!» — резюмировал Кадырбек Атамбаев.

16 августа Генеральная прокуратура передала в СМИ данные о 120 единицах имущества, принадлежащих, по версии следствия, бывшему главе государства и членам его семьи.

Отмечалось, что в рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является Алмазбек Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета, имеющиеся в коммерческих банках КР.