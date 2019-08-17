Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает

Через мессенджер WhatsApp распространяется аудиосообщение о якобы готовящихся волнениях «похлеще, чем первая и вторая революции».

«Это говорит мама Давида Юля. Сейчас только что была клиентка, которая находится на большой позиции в МВД нашей республики. Она просила предупредить родных, что с 25 августа по 13 сентября в республике будут волнения. Попросила, чтобы по возможности закупились продуктами, что-то серьезное будет, похлеще, чем первая и вторая революции. Не знаем точно какого числа, но примерно с 25-го по 13-е», — сообщает женский голос.

В МВД сообщили, что личность распространителей подобной дезинформации устанавливается.

В МВД расценивают подобные сообщения как попытку искусственно обострить ситуацию с помощью дезинформации, для нагнетания напряженности, распространения паники в обществе.

«В настоящее время общественно-политическая ситуация в нашей стране стабильная, нет никаких причин для тревог и беспокойства. Правоохранительные органы ведут постоянную работу по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство внутренних дел предупреждает, что за заведомо ложную информацию следует уголовная ответственность в соответствии с законодательством КР. И призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в интернете, мессенджере WhatsApp и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону 102.