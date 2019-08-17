Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает

Через мессенджер WhatsApp распространяется аудиосообщение о якобы готовящихся волнениях «похлеще, чем первая и вторая революции».
«Это говорит мама Давида Юля. Сейчас только что была клиентка, которая находится на большой позиции в МВД нашей республики. Она просила предупредить родных, что с 25 августа по 13 сентября в республике будут волнения. Попросила, чтобы по возможности закупились продуктами, что-то серьезное будет, похлеще, чем первая и вторая революции. Не знаем точно какого числа, но примерно с 25-го по 13-е», — сообщает женский голос.
В МВД сообщили, что личность распространителей подобной дезинформации устанавливается.
В МВД расценивают подобные сообщения как попытку искусственно обострить ситуацию с помощью дезинформации, для нагнетания напряженности, распространения паники в обществе.
Министерство внутренних дел предупреждает, что за заведомо ложную информацию следует уголовная ответственность в соответствии с законодательством КР. И призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в интернете, мессенджере WhatsApp и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону 102.