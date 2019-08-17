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Общество

Больные с почечной недостаточностью больше не будут привязаны к одному центру

Больные с почечной недостаточностью больше не будут привязаны к одному гемодиализному центру. Об этом сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, ведомство создает единый реестр больных и центров, оказывающих услуги гемодиализа.

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«Мы будем закупать услуги у частных компаний по единой цене — 4 тысячи 700 сомов. Если компании готовы оказывать за эту стоимость услугу по нашим стандартам, мы с ними заключаем договор. Сейчас постановление проходит согласование в министерствах и ведомствах», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

Предоставление процедур будут отслеживать в онлайн-режиме, а больные получат возможность получать их в любом центре.

«Сейчас они прикреплены к определенному центру и не могут никуда уехать. Нововведение обеспечит людям мобильность», — отметил он.

Министр добавил, что в закон о государственных закупках внесли изменения и теперь он не регулирует госзакупки, связанные с услугами гемодиализа. Порядок их организации и осуществления определяет правительство. Это позволит увеличить число пациентов, получающих гемодиализ за государственный счет.

В Кыргызстане гемодиализ получают 1 тысяча 508 человек. Бесплатно помощь оказывают 604 пациентам, на льготных условиях — 764 пациентам. Они оплачивают 550 сомов, оставшиеся 4 тысячи 700 сомов покрывает ФОМС. 112 больных оплачивают услугу в полном объеме — от 5 тысяч 250 сомов и выше.
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