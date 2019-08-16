17:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (113)

Дело Атамбаева. Прокуратура предъявила бывшему президенту еще два обвинения

Следственная группа Военной прокуратуры в рамках расследования уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева вручила бывшему президенту еще два уведомления о подозрении в совершении преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что Алмазбека Атамбаева обвиняют в соучастии в коррупции.

Бывшего президента подозревают в организации устойчивых и планомерных противоправных действий отдельных должностных лиц Фрунзенского лесного хозяйства и Госрегистра. В частности его обвиняют в незаконном получении земельного участка Лесного фонда и использовании его по своему усмотрению в своих интересах и интересах своей семьи.

«В результате противоправных действий отдельных должностных лиц государственных органов и иных лиц Алмазбек Атамбаев расширил незаконно полученный им в собственность земельный участок ОАО «ТНК Дастан» мерою 2,7 гектара, расположенный в селе Кой-Таш Аламединского района», — указывается в сообщении надзорного органа.

Алмазбека Атамбаева также подозревают в создании устойчивой коррупционной группы совместно с Албеком Ибраимовым и другими должностными лицами ОАО «ТНК «Дастан». Это выражается в нарушении требований законодательства о стратегических объектах, незаконном завладении культурно-оздоровительным комплексом с земельным участком в 2,7 гектара с объектами незавершенного строительства культурно-оздоровительного комплекса (профилактория), расположенных в селе Кой-Таш. Участок находился на балансе ОАО «ТНК «Дастан» и относится к стратегическим объектам.
Ссылка:
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
Какое имущество арестовали у Алмазбека Атамбаева (список)
Членов СДПК не впустили в здание «Форум»
Алмазбека Атамбаева оставили под стражей до 26 августа
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента об обысках и аресте банковских счетов
Дело Атамбаева. Депутата и супругу бывшего президента не пустили в ГКНБ
Дело Атамбаева. Ветераны ГКНБ осуждают действия бывшего президента страны
Ситуация с «Апрель ТВ». Суд оставил жалобу журналистов без удовлетворения
Дело Атамбаева. Равшан Джеенбеков вышел с допроса из МВД
Дело Атамбаева. В суде рассматривают законность ареста имущества «Апрель ТВ»
В СДПК назвали аудиозапись с призывом «громить ошских» провокацией
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Бизнес
&laquo;Мама, это&nbsp;я! Срочно вышли денег&raquo; и&nbsp;другие уловки цифровых мошенников «Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников
Школа &laquo;Газпром&raquo; начнет работу с&nbsp;1&nbsp;сентября Школа «Газпром» начнет работу с 1 сентября
Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития! Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития!
MegaCom: увеличение мощности и&nbsp;емкости сети&nbsp;&mdash; цель &#8470;&nbsp;1! MegaCom: увеличение мощности и емкости сети — цель № 1!