Дело Атамбаева. Прокуратура предъявила бывшему президенту еще два обвинения

Следственная группа Военной прокуратуры в рамках расследования уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева вручила бывшему президенту еще два уведомления о подозрении в совершении преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что Алмазбека Атамбаева обвиняют в соучастии в коррупции.

Бывшего президента подозревают в организации устойчивых и планомерных противоправных действий отдельных должностных лиц Фрунзенского лесного хозяйства и Госрегистра. В частности его обвиняют в незаконном получении земельного участка Лесного фонда и использовании его по своему усмотрению в своих интересах и интересах своей семьи.

«В результате противоправных действий отдельных должностных лиц государственных органов и иных лиц Алмазбек Атамбаев расширил незаконно полученный им в собственность земельный участок ОАО «ТНК Дастан» мерою 2,7 гектара, расположенный в селе Кой-Таш Аламединского района», — указывается в сообщении надзорного органа.

Алмазбека Атамбаева также подозревают в создании устойчивой коррупционной группы совместно с Албеком Ибраимовым и другими должностными лицами ОАО «ТНК «Дастан». Это выражается в нарушении требований законодательства о стратегических объектах, незаконном завладении культурно-оздоровительным комплексом с земельным участком в 2,7 гектара с объектами незавершенного строительства культурно-оздоровительного комплекса (профилактория), расположенных в селе Кой-Таш. Участок находился на балансе ОАО «ТНК «Дастан» и относится к стратегическим объектам.