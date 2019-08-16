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Общество

В каком плачевном состоянии комплекс «Манас айылы», увидел Сооронбай Жээнбеков

Фото пресс-службы президента. Комплекс «Манас айылы»

Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием культурно-этнографического комплекса «Манас айылы» в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства выразил уверенность, что при грамотном управлении и привлечении средств «Манас айылы» может стать культурным достоянием Бишкека.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов сообщил, что к сотрудничеству по восстановлению комплекса в новом формате выражают интерес местные инвесторы. Он отметил, что изучат варианты реконструкции в случае передачи «Манас айылы» на баланс Министерства культуры, информации и туризма.

Президент поддержал идею.

Президент призвал активно применять механизмы государственно-частного партнерства и рекомендовал рассмотреть возможность передачи для его реконструкции и возведения здесь этногородка. Как он подчеркнул, здесь должно быть место отдыха жителей и гостей столицы, туристов.

Комплекс на баланс генеральной дирекции свободной экономической зоны «Бишкек» передан в 1998 году. Сегодня «Манас айылы» находится в плачевном состоянии.
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