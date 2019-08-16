10:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Дело Атамбаева. Закрытый суд сын бывшего президента назвал позором и трусостью

Кадыр Атамбаев сегодня приехал к зданию ГКНБ вместе с матерью Раисой Атамбаевой, чтобы поддержать отца.

Напомним, Бишкекский городской суд принял решение провести выездное заседание суда по вопросу изменения меры пресечения в отношении Алмазбека Атамбаева в здании ГКНБ.

«Это закрытое заседание суда в здании ГКНБ — очередной признак трусости и подлости», — прокомментировал журналистам решение горсуда сын Алмазбека Атамбаева.

По мнению Кадыра Атамбаева, это связано в тем, что если бы мера пресечения избиралась в здании горсуда, то были бы хоть какие-то элементы гласности, люди смогли бы присутствовать.

«Теперь беспредел будет проходить в четырех стенах, куда не будем иметь доступ ни мы, ни журналисты», — сказал сын бывшего главы государства.

Кадыр Атамбаев надеется все же увидеть отца, хотя иллюзий не питает.

Бывший глава государства сдался властям 8 августа после двух попыток штурма спецподразделениями силовых структур. Он арестован по решению суда и содержится в СИЗО ГКНБ.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках.

Адвокаты намерены добиться домашнего ареста для бывшего главы государства.

 
Ссылка:
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Сын Атамбаева о том, кто причастен к закрытию телеканала «Сентябрь»
Кадыр Атамбаев о давлении на мать и мести властей в кокандском стиле
Сын Атамбаева о том, что, помимо сторонников, были маргиналы и чего от них ждать
Сын бывшего президента назвал события в Кой-Таше спланированной провокацией
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Бизнес
Подключите онлайн-телевидение в&nbsp;одно касание, без приставок и&nbsp;антенн Подключите онлайн-телевидение в одно касание, без приставок и антенн
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания