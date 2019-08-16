Дело Атамбаева. Закрытый суд сын бывшего президента назвал позором и трусостью

Кадыр Атамбаев сегодня приехал к зданию ГКНБ вместе с матерью Раисой Атамбаевой, чтобы поддержать отца.
Напомним, Бишкекский городской суд принял решение провести выездное заседание суда по вопросу изменения меры пресечения в отношении Алмазбека Атамбаева в здании ГКНБ.
«Это закрытое заседание суда в здании ГКНБ — очередной признак трусости и подлости», — прокомментировал журналистам решение горсуда сын Алмазбека Атамбаева.
По мнению Кадыра Атамбаева, это связано в тем, что если бы мера пресечения избиралась в здании горсуда, то были бы хоть какие-то элементы гласности, люди смогли бы присутствовать.
«Теперь беспредел будет проходить в четырех стенах, куда не будем иметь доступ ни мы, ни журналисты», — сказал сын бывшего главы государства.
Кадыр Атамбаев надеется все же увидеть отца, хотя иллюзий не питает.
Бывший глава государства сдался властям 8 августа после двух попыток штурма спецподразделениями силовых структур. Он арестован по решению суда и содержится в СИЗО ГКНБ.
Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках.
Адвокаты намерены добиться домашнего ареста для бывшего главы государства.