Дело Атамбаева. Усенбек Ниязбеков был убит не из своего оружия

Следственной службой МВД в рамках досудебного производство по событиям 7-8 августа задержан один из активных участников 29-летний К.Р. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что информация о том, что спецназовец Усенбек Ниязбеков застрелен подозреваемым из автомата замкомандира «Альфы» не соответствует действительности.

«По всем изъятым огнестрельным оружиям назначены трасологические и баллистические экспертизы. Результаты экспертизы еще не готовы. Показания К.Р. о причастности к убийству проверяются в рамках досудебного производство. По заключению результатов экспертиз сообщим дополнительно», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что Усенбек Ниязбеков погиб от пулевого ранения во время штурма дома бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева 7 августа в Кой-Таше. Сегодня стало известно, что следствие установило личность мужчины, убившего подполковника спецназа «Альфа». Им оказался 29-летний К.Р. Известно, что ранее он прошел срочную службу в Нацгвардии.