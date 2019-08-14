Дело Атамбаева. Бывшему президенту предъявлены обвинения еще по двум эпизодам

Бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения еще по двум эпизодам. Информацию 24.kg подтвердили в правоохранительных органах.

А по данным адвоката Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева, Военная прокуратура предъявила уведомления о подозрении бывшего главы государства в двух преступлениях. Новые обвинения касаются уголовных дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретению в собственность здания «Форума».

Как отметил юрист, в основу новых дел легли выводы, содержащиеся в заключении парламентской комиссии, которое большинством голосов утвердили депутаты Жогорку Кенеша.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием и подписывать какие-либо следственные и процессуальные документы. Он также отказался от дачи показаний.

Ранее Сергей Слесарев сообщил журналистам, что бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено официальное обвинение в коррупции. Следователь МВД предъявил обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Генпрокуратура также заявляла, что Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе тяжким.

Бывший глава государства сдался властям 8 августа после двух попыток штурма спецподразделениями силовых структур. Он арестован по решению суда и содержится в СИЗО ГКНБ.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках.