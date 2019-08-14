Министра сельского хозяйства обвинили в мошенничестве на $1 миллион

Представитель компании «Коттон Оушен» из Джалал-Абада Замира Ибрагимова обвинила министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева в мошенничестве на $1 миллион. Об этом она рассказала 24.kg.

По ее словам, министр сельского хозяйства присвоил деньги, которые передали его компании на заготовку хлопка. Более того, Эркинбек Чодуев проходит по уголовному делу обвиняемым, но следствие несколько раз необоснованно приостанавливали.

«Я стала жертвой обмана со стороны нынешнего министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева. В августе 2007 года, будучи директором «Коттон Оушен», передала Эркинбеку Чодуеву, в то время исполнительному директору ОсОО «Хлопковая корпорация «Лиматекс», наличными $1,5 миллиона для заготовки хлопка. Чодуев обязался выполнить перед нами договорные обязательства по заготовке сырья в требуемых объемах. На руках мы имеем все финансовые документы, подтверждающие передачу денег ОсОО «Хлопковая корпорация «Лиматекс». Спустя некоторое время Эркинбек Чодуев начал нас избегать и скрываться. Договорные обязательства он не выполнил, деньги не вернул», — пояснила Замира Ибрагимова.

После обращения в правоохранительные органы в отношении Эркинбека Чодуева в 2011 году возбудили уголовное дело. Верховный суд прекратил дело по истечении срока исковой давности.

«После наших неоднократных обращений дело передали в ГСУ МВД КР. В настоящее время идет выемка документов из бухгалтерии, проводятся следственные мероприятия», — добавила Замира Ибрагимова.

Она представила часть документов, доказывающих причастность Эркинбека Чодуева:

В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что по данному факту с февраля 2011 года шли следственные мероприятия, по результатам которых Верховным судом КР вынесено постановление от 12 июля 2019 года об отказе в удовлетворении иска ОсОО «Коттон Оушен». Постановление вступает в законную силу с момента оглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

По документам исполнительным директором ОсОО «Коттон Оушен» является Фируза Ибрагимова. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подтверждающие документы будут представлены дополнительно, заявили в Минсельхозе.