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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (337)

Участок улицы Киевской в Бишкеке временно станет двусторонним

Улица Киевская в Бишкеке временно станет улицей с двусторонним движением. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета. 

По ее данным, с 13 августа для автотранспортного движения на ремонт закрыт участок улицы Московской на отрезке между проспектом Манаса и бульваром Молодой Гвардии. Дорожные работы продлятся до 28 августа. Ремонт проводится за счет средств гранта КНР.

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Альтернативной улицей для проезда автомобильного транспорта станет улица Киевская, отрезок от проспекта Манаса до улицы Бейшеналиевой до конца месяца станет двусторонним.

Мэрия приносит извинения за временные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее продумывать маршрут.
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