Участок улицы Киевской в Бишкеке временно станет двусторонним

Улица Киевская в Бишкеке временно станет улицей с двусторонним движением. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, с 13 августа для автотранспортного движения на ремонт закрыт участок улицы Московской — на отрезке между проспектом Манаса и бульваром Молодой Гвардии. Дорожные работы продлятся до 28 августа. Ремонт проводится за счет средств гранта КНР.

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Поэтому временно изменена схема движения троллейбусных маршрутов. Изменятся и маршруты городских микроавтобусов, которые проходят на этом отрезке: № 102, 110, 195, 204, 213, 222, 265, 266, 269 и 295. Они будут курсировать по проспекту Чуй и улице Киевской. Мэрия согласовывает маршруты с фирмами-перевозчиками.

Альтернативной улицей для проезда автомобильного транспорта станет улица Киевская, отрезок от проспекта Манаса до улицы Бейшеналиевой до конца месяца станет двусторонним.

Мэрия приносит извинения за временные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее продумывать маршрут.