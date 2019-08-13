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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (65)

Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент — версия МВД

Фото «Азаттыка». Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев сегодня на пресс-конференции рассказал подробности задержания бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.

По его словам, в соответствии с законом об органах внутренних дел принято решение о проведении спецоперации и штурме дома Алмазбека Атамбаева.

«Огнестрельное оружие не применялось, использовались только спецсредства. В доме Атамбаева была подготовлена оборонительно-боевая точка из мешков с песком», — сказал Кашкар Джунушалиев.

Глава МВД дважды проводил переговоры со сторонниками Алмазбека Атамбаева, чтобы избежать кровопролития.

«Но Атамбаев не согласился с условиями переговоров и дал понять, что пойдет на крайние меры и будет отстреливаться. Я дал ему 10 минут на раздумье и добровольную его сдачу без применения огнестрельного оружия. Рядом с ним находились Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов, два телохранителя и мужчина 25-30 лет. Кундуз Жолдубаева сказала, что они окажут сопротивление. Я принял решение идти на штурм, дав им 3 минуты. В конце концов, Атамбаев и его сторонники задержаны», — пояснил Кашкар Джунушалиев.

Алмазбек Атамбаев 8 августа принял решение сдаться. На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.
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