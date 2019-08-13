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Общество

Сын бывшего президента назвал события в Кой-Таше спланированной провокацией

Сын бывшего президента страны Кадыр Атамбаев считает произошедшие в селе Кой-Таш события спланированной властями провокацией. Об этом он рассказал в интервью газете «Новые лица».

«Я убежден, что это специально спланированная провокация. Спланирована так безалаберно, чтобы навешать все на моего отца», — сказал Кадыр Атамбаев.

В числе других аргументов в пользу этой версии он назвал выбранное для принудительного задержания Алмазбека Атамбаева время.

«Время, которое выбрали для штурма... Все знают, что в это время здесь всегда максимальное количество людей», — отметил сын бывшего главы государства.

Напомним, первая попытка штурма резиденции Алмазбека Атамбаева началась вечером, когда действительно бывший президент традиционно выходил к своим сторонникам и общался с ними.
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