Национальный хирургический центр хотят перевести на самофинансирование. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынесло Министерство здравоохранения.

Как отмечается в справке-обосновании, правительственной программой по развитию охраны здоровья населения и системы здравоохранения «Здоровый человек — процветающая страна» предусмотрен в пилотном режиме перевод стационаров, имеющих статус государственных или национальных, на самофинансирование.

При этом все льготы по программе госгарантий (ПГГ) сохраняются и оплачиваются ФОМС. Медуслуги сверх ПГГ оказываются на платной основе по прейскуранту цен, разработанному НХЦ и согласованному с Госагентством по антимонопольной политике и развитию конкуренции.

Пилотировать проект предлагается в течение трех лет.