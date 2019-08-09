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Общество

Национальный хирургический центр хотят перевести на самофинансирование

Национальный хирургический центр хотят перевести на самофинансирование. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынесло Министерство здравоохранения.

Как отмечается в справке-обосновании, правительственной программой по развитию охраны здоровья населения и системы здравоохранения «Здоровый человек — процветающая страна» предусмотрен в пилотном режиме перевод стационаров, имеющих статус государственных или национальных, на самофинансирование.

При этом все льготы по программе госгарантий (ПГГ) сохраняются и оплачиваются ФОМС. Медуслуги сверх ПГГ оказываются на платной основе по прейскуранту цен, разработанному НХЦ и согласованному с Госагентством по антимонопольной политике и развитию конкуренции.

Пилотировать проект предлагается в течение трех лет.
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