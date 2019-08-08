Задержание Атамбаева. МВД: милиция не применяла огнестрельного оружия

Сотрудники милиции покинули село Кой-Таш во избежание дальнейшего столкновения с гражданами, разъясняет Министерство внутренних дел.

В ведомстве подчеркивают, что со стороны правоохранительных органов не применялось огнестрельное оружие в отношении граждан.

Органы внутренних дел продолжают работать в штатном режиме и обеспечивают общественную безопасность граждан.

В настоящее время обстановка стабильная и находится под контролем милиции.

МВД просит кыргызстанцев не поддаваться на провокации и не распространять провокационные материалы.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Один сотрудник спецназа ГКНБ получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался.Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент прервал свой отпуск. Сегодня он созывает экстренное заседание Совета безопасности.