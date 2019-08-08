Задержание Атамбаева. Начальник Чуйского ГУВД в тяжелом состоянии в больнице

Начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов находится в БНИЦТиО в тяжелом состоянии. Ему проломили голову камнем во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Об этом сообщает Минздрав.

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По информации ведомства, милиционера готовят к операции.

Сотрудники милиции и других силовых структур Кыргызстана уехали из Кой-Таша, где сегодня пытались задержать бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Отметим, что до этого заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов вел переговоры со сторонниками Алмазбека Атамбаева. Он требовал, чтобы шестерых работников спецназа, которые находятся в доме бывшего президента, отпустили. Однако переговоры прошли неудачно, местные жители отказались отпускать их до утра.