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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. В Кой-Таш стянуты дополнительные силы милиции

Для обеспечения охраны общественного порядка в село Кой-Таш привлечены дополнительные силы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в органы внутренних дел Аламудунского района примерно в 19.50 поступило сообщение по факту перестрелки в доме, расположенном в Кой-Таше. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Для обеспечения охраны общественного порядка на место выехал весь личный состав ГУВД Чуйской области и ОВД Аламуднского района.

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«Информация о первых пострадавших из территориальной больницы поступила примерно в 20.53. В настоящее время для обеспечения охраны общественного порядка привлечены дополнительные силы», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Кой-Таше сейчас проходит спецоперация по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
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