Утверждена Стратегия кибербезопасности Кыргызстана до 2023 года

Утверждены Cтратегия кибербезопасности Кыргызстана на 2019-2023 годы и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, стратегия разработана в соответствии с решением Совета безопасности. Она определяет подходы и видение по реализации следующих вопросов: