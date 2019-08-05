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Общество

Утверждена Стратегия кибербезопасности Кыргызстана до 2023 года

Утверждены Cтратегия кибербезопасности Кыргызстана на 2019-2023 годы и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, стратегия разработана в соответствии с решением Совета безопасности. Она определяет подходы и видение по реализации следующих вопросов:

  • создание четко разграниченных между собой организационных структур, таких как группы реагирования на компьютерные инциденты для обеспечения кибербезопасности банковской, телекоммуникационной и другой сервисной инфраструктуры, центры мониторинга и реагирования на киберугрозы;
  • формирование правовой и методической основы для противодействия компьютерным преступлениям;
  • формирование национальной системы защиты информации, включая систему криптографической защиты;
  • формирование системы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры КР, кибербезопасности государственных структур и организаций негосударственного сектора;
  • техническая стандартизация и международное сотрудничество в области обеспечения кибербезопасности;
  • наращивание и укрепление человеческого потенциала в области обеспечения кибербезопасности.
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