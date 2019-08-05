Не выдерживают нервы. Кубанычбек Кулматов требует вывести его из зала суда

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

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Обвиняемый Кубанычбек Кулматов опять попросил разделить эпизоды. С соответствующим ходатайством он обратился к судье.

«Когда вы обеспечите справедливость? Какое я имею отношение к «Дастану» или пансионату на Иссык-Куле? Семь месяцев ездим сюда. Вы явку не можете обеспечить», — сказал он.

Судья в очередной раз отказал обвиняемому.

Сторонники подсудимых начали выкрикивать слова в поддержку ходатайства. Судья ответил, что выведет их из зала.

Кубанычбек Кулматов парировал, что будет рад покинуть зал заседания, и стал трясти решетку.

«Выведите меня отсюда», — призвал он.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.