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Общество

Как судья горсуда — сестра Равшана Джеенбекова решила дом построить

Жители столичного микрорайона «Восток-5» бьют тревогу: единственный участок земли с деревьями огородили и готовят под застройку.

В мэрии Бишкека уверяют, что участок выделен на законных основаниях. Все бы ничего, если бы владельцем не являлась судья Бишкекского городского суда.

Девятиэтажка с медцентром

Бдительные горожане забеспокоились, как только на участке появился металлический забор. 24.kg тут же обратилось в Свердловскую администрацию. Аким Мурат Осмонов незамедлительно отреагировал и отправил на место комиссию. А позже развел руками: участок находится в частной собственности.

По информации акима Свердловского района, постановлением столичной мэрии от 28 июля 2004 года земельный участок площадью 0,0705 гектара предоставлен М.Б.Джеенбековой под проектирование и строительство медицинского центра.

Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок оформлен, выданы архитектурно-планировочные условия 2 ноября 2018 года на разработку проекта: «Девятиэтажный жилой дом с медицинским центром в микрорайоне «Восток-5».

Проект разработан и согласован 25 марта 2019-го. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ имеется.

Объект зарегистрирован в Реестре строящихся объектов Межрегионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Бишкеку.

В столичном муниципалитете заверили, что ни одно дерево на участке не пострадает. А то, что еще один дом воткнут между существующими многоэтажками, властей мало заботит. Документы-то выданы законно.

Кругом Джеенбековы

В официальном ответе городских чиновников фигурирует имя М.Б. Джеенбековой. Фамилия довольно распространенная в Кыргызстане. К примеру, есть судья Бишкекского городского суда Мира Бабырбековна Джеенбекова.

В мэрии Бишкека 24.kg подтвердили, что именно Мира Бабырбековна Джеенбекова является владельцем участка в «Востоке-5».

К слову, у Миры Бабырбековны Джеенбековой есть родной брат — всем известный бывший депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков. Он, оставшись без должностей и мандата, называет теперь себя оппозиционером.

Их отец тоже был известным человеком. Бабырбек Джеенбеков — экс-директор Государственного агентства антимонопольного регулирования. В марте 2019 года он скончался.

Их мать Санамбубу Джайлобаева состояла в учредителях ОсОО «Асыл Тур». В ноябре 2003 года приватизированный пансионат «Асыл-Таш», проданный в 2002-м всего за 12,7 миллиона сомов при рыночной стоимости 74,9 миллиона сомов, преобразован в ОсОО «Асыл Тур». В 2004 году имущественный комплекс покупает ОсОО «Мун Вэй Тревэл».

В 2008 году в отношении Равшана Джеенбекова Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконной приватизации пансионата, которое потом было прекращено.

ОсОО «Мун Вэй Тревэл» зарегистрировано на супругу Равшана Джеенбекова Алимбаеву Салкын Сарыбаевну.

Кто будет строить

Застройкой участка в «Востоке-5» занимается ОсОО «Премиум Девелопмент». Компанией руководит Давлетов Санжарбек Туратбекович. В учредителях, кроме него, состоят также Акматов Урмат Кубанычбекович и Бейше уулу Кудояр.

По данным портала «Открытый бюджет», с 2013 года компания заплатила в бюджет 9,6 миллиона сомов. Более активную деятельность, судя по налоговым отчислениям, она начала в 2016-м.

В копилке «Премиум Девелопмент» не так много объектов. На сайте компании в разделе «Завершенные объекты» указан только один — «Мега Сити», расположенный в южных микрорайонах Бишкека.

Компания строит еще два комплекса — «Ала-Тоо» по улице Исакеева и жилой дом «V» по улице 7 Апреля.

На сайте фирмы этот дом активно рекламируют: «Жилой дом «V» — это жилье, совместившее классический стиль и современное понятие о комфорте. В шаговой доступности к вашим услугам вся инфраструктура центра города. Дом представлен 1-, 2-, 3-комнатными квартирами и просторными комнатами. Для автомобилей предусмотрены парковочные места во дворе. Неповторимая архитектурно-планировочная концепция, безупречно оснащенная территория, детская игровая зона формируют уникальную атмосферу дома».

из интернета
Фото из интернета. Проект жилого дома «V»

Впихнуться в 7 соток

Как застройщик надеется разместить все на таком маленьком участке — всего 7 соток, остается только догадываться. Особенно вызывает недоумение парковка во дворе. Судя по всему, строители имеют в виду соседние дворы, где придется парковаться новым жильцам и посетителям медцентра, который предусмотрен проектом застройки.

В «Премиум Девелопмент» 24.kg рассказали, что застроят лишь 70 процентов территории. Разрешительные документы компания получила еще в мае, но из-за того, что на участке находятся торговые павильоны, сроки начала работ сдвинулись. «Срок аренды у них истек, но им его продлили. Мы не хотим их выгонять, а готовы помочь переехать на другое место. Земля находится в частной собственности, но конфликтовать с соседями мы не собираемся», — пояснили в компании.

По задумке застройщика с улицы 7 Апреля будет сделан альтернативный въезд, через жилые дворы заезжать техника не будет. Дом одноподъездный, поэтому много места он не займет. Медицинский центр будет трехэтажной пристройкой к дому.

«Премиум Девелопмент» выступает лишь подрядчиком.

На зарплату судьи

Каким образом Мира Джеенбекова, судья, чьи доходы ограничены только заработной платой, получила в собственность участок, неизвестно. Судя по ее декларации, доходы действительно ограничиваются только зарплатой, если, конечно, она указала корректные данные.

В 2017 году она заработала 595 тысяч 597,81 сома — чуть больше 50 тысяч сомов в месяц.

В собственности у нее есть недвижимость площадью 180 квадратных метров, автомобиль «Тойота», мебель на 200 тысяч сомов, фото-, аудио- и видеотехника на 100 тысяч сомов, бытовая техника на 150 тысяч сомов.

Ее близкие родственники заработали лишь 300 тысяч сомов за год. У них нет ни жилья, ни транспорта.

О владельце ОсОО «Премиум Девелопмент» Санжарбеке Давлетове практически ничего не известно. На сайте Международного делового совета опубликована статья под его авторством, в которой он рассказал, как приходится «договариваться» с чиновниками о подключении к сетям, которые не рассчитаны на новые многоэтажные дома.

Он признался, что половина строек в Бишкеке ведется незаконно, но толкает застройщиков к этому государство.

Конечно, очень просто выдвигать государству претензии и критиковать его, когда у тебя в партнерах судья.
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