Итоги рейда. За стоянку на остановках оштрафовано около 50 водителей города Ош

В Оше в ходе рейда оштрафованы около 50 водителей такси за стоянку на остановках общественного транспорта. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.

По ее данным, комиссия мэрии совместно с сотрудниками ГУОБДД, Агентства пассажирского транспорта, транспортной инспекции, налоговой службы посетила остановки на улицах Масалиева, Навои, Раззакова.

Проверили и маршрутные микроавтобусы на предмет соблюдения норм и правил организации пассажирских перевозок, в том числе посадки и высадки пассажиров только на остановках. В остановленных бусах проверили их санитарно-техническое состояние.

Сотрудники Налоговой службы выписали протоколы об административных нарушениях водителям такси, осуществляющим перевозки без соответствующего патента.

Как сообщается, рейды комиссии будут продолжены.