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Общество

11 августа празднуем Курман айт

Духовное управление мусульман Кыргызстана определилось с датой празднования Курман айта.

По данным ДУМК, в Кыргызстане Курман айт будет отмечаться 11 августа.  

Курман айт — один из священных праздников мусульман, который объединяет людей и позволяет им осознать себя единым целым. Праздник символизирует верность долгу, мудрость, терпимость, готовность к самопожертвованию во имя высоких идеалов.

В этот день люди нацелены на духовное очищение, доброту, милосердие и всепрощение. Они стремятся не только в одном порыве вознести молитву Всевышнему, но и подарить любовь ближнему, накормить бедного, помочь нуждающимся. И от этого в сердце каждого возрастают вера в справедливость и надежда на светлое будущее.
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