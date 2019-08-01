Женщины, которых вернут из Сирии, должны будут пройти социализацию

Общественный деятель Кубанычбек Токтосунов заявил на пресс-конференции в 24.kg, что он готов не только привезти за свой счет из Сирии и Иракского Курдистана женщин и детей, но и помочь им пройти социализацию.

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По его словам, женщины должны получить навыки несложных профессий. Швей, к примеру.

«Естественно, мы не будем заниматься художественной самодеятельностью, готовы и будем сотрудничать с нашими властями и госорганами, чтобы провести необходимые процедуры. Я буду просить аудиенции у президента», — сказал Кубанычбек Токтосунов.

Он добавил, что рассчитывает вывезти не 150, а 400 женщин и детей, которые, по предварительным данным, находятся в военных лагерях Сирии и Иракского Курдистана.

«Но это опять же в перспективе. Еще раз повторю, действовать будем в рамках народной дипломатии. Определенные договоренности, что нам отдадут наших детей и женщин, на 90 процентов у меня уже есть», — подчеркнул Кубанычбек Токтосунов.