Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Машину ТВЕА Айбек Калиев продал за $23,8 тысячи

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили частного предпринимателя Чингиза Чулуева. На прошлом заседании выяснилось, что бывший глава Энергохолдинга Айбек Калиев купил у ТВЕА машину за $10 тысяч. Сначала ее оформили на водителя бывшего советника главы ТВЕА Арлана Осмонжанова, а потом переоформили на человека Айбека Калиева — Чингиза Чулуева.

Читайте по теме Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев купил машину у ТВЕА за $10 тысяч

Свидетель рассказал, что Айбек Калиев попросил его оформить машину. «Он купил машину подешевле. Состояние было не очень. Потом мы продали ее за $23,8 тысячи. Я готовил ее к продаже, на химчистку и полировку потратил $100. Деньги от продажи я передал Айбеку Калиеву», — сказал Чингиз Чулуев.

Айбек Калиев в свою очередь пояснил, что давал Чингизу Чулуеву на подготовку машины $2 тысячи.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.