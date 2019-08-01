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Общество

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области четыре дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека четыре дня не будет газа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, без голубого топлива с 5 по 9 августа останутся жители микрорайона «Аламедин-1», городков Энергетиков и Строителей.

В селе Лебединовка не будет природного газа в районе, ограниченном улицами Калинина, проспектом Победы, улицами Садовой и Токмакской.

Причина временного отключения — замена оборудования и задвижки в газовом колодце.

Филиал «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за причиненные неудобства.

 
 
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