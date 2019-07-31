Газон по новой методике посева появится в парке на Южной магистрали

Сотрудники Бишкекзеленхоза впервые сеют газон по новой методике. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, методику используют в новом парке по улице А.Масалиева между проспектом Ч.Айтматова и улицей Токтоналиева.

«Участок покрывают специальным агроволокном, которое защищает семена от солнечных ожогов, насекомых, птиц и собак. Оно создает необходимые микроклимат и среду для ростков», — объяснили в муниципалитете.

«Бишкекзеленхоз уложил более 16 тысяч квадратных метров растительного грунта и посеял более 20,8 тысячи семян газонной травы. Предварительно уложили 10 тысяч погонных метров водопровода для полива», — отметили в мэрии.

Общая площадь парка — 10 гектаров. Планировка и посев идут на 8,34 гектара.