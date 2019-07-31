Глупым, толстым, судимым тут не место. Как проходит отбор в Патрульную милицию

Завершился первый конкурс по отбору кандидатов в Патрульную милицию. Формирование новой-старой структуры вызывает у общественности большой интерес, ведь ситуация на дорогах, несмотря на запуск проекта «Безопасный город», оставляет желать лучшего.

Руководитель экспертной рабочей группы по реформе органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, глава конкурсной комиссии по отбору будущих сотрудников Патрульной милиции Тамерлан Ибраимов рассказал 24.kg об особенностях кампании.

— Тамерлан Рыспекович, вы довольны, как проходит очень важный для всех участников дорожного движения отбор?

— Конкурсный отбор является одним из важнейших элементов процесса создания новой службы по одной простой причине — как человек приходит на службу, так он потом и служит. Если он проходит туда по блату или за взятку и не соответствует хотя бы минимальным квалификационным требованиям, то, само собой разумеется, и служить такой человек будет не так, как того требует закон.

Поэтому при проведении реформы изначально упор делался на то, чтобы отбор в новое Управление патрульной службы милиции (УПСМ) проводился прозрачно, открыто и в соответствии с нормативными требованиями.

Кто решает судьбу инспекторов

— Хочу подробно рассказать о конкурсной комиссии, ее составе и как она принимает решения.

Для открытости и прозрачности процесса отбора кандидатов необходимо, чтобы сами члены конкурсной комиссии работали соответственно. Для этого состав конкурсной комиссии, состоящей из 14 человек, был сформирован так: 8 человек — от гражданского общества и 6 — от МВД.

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Я возглавляю эту комиссию. Помимо меня, в нее входят независимый эксперт Азамат Акенеев, сопредседатель Гражданского союза Тимур Шайхутдинов, представитель ОО «Тилектеш Атуул» Руслан Ильясов, директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касманбетова, руководитель ОФ «Центральноазиатский институт исследования проблем коррупции и отмывания доходов, добытых преступным путем» Эркайым Мамбеталиева, независимый эксперт полковник милиции в запасе Кабылжан Мамажанов, еще один представитель Гражданского союза Урматбек Казакбаев, председатель Совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев, старший инспектор ГУК МВД майор милиции Данияр Бозжигитов, оперуполномоченный СВР МВД полковник милиции Авазбек Даминов, заместитель начальника СОБ МВД полковник милиции Санжарбек Ибраимов, начальник ГУВД Бишкека полковник милиции Канат Джумагазиев и заместитель начальника ГУОБДД подполковник милиции Нур Сатыбалдиев.

Все решения комиссия принимала коллегиально. При принятии решений формировался баланс: с одной стороны — мнение профессионалов от МВД, с другой — от представителей гражданского общества.

Никто из членов комиссии не оказывал и не мог оказать давление на коллег. Все члены комиссии — люди самодостаточные, которые дорожат своей репутацией и имеют собственное мнение по любому вопросу.

Тест на общую грамотность проводила независимая организация «Центр оценки в образовании и методов обучения». Ее в Кыргызстане хорошо знают как администратора Общереспубликанского тестирования (ОРТ).

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Конкурсная комиссия не влияла на работу ЦООМО и получила только результаты тестов. Тесты на физическую подготовку принимали офицеры МВД из соответствующего подразделения.

При этом члены конкурсной комиссии присутствовали при каждом тесте, буквально стояли за спиной офицеров, принимающих тесты.

Постоянно велась видеосъемка. Кроме того, наряду с тестами на регулярной основе проходили проверки со стороны АКС ГКНБ, ГСБЭП и спецподразделения из МВД. Они также вели видеосъемку и проводили специальные мероприятия на предмет недопущения коррупциогенных проявлений.

Пожалуй, одним из самых эффективных антикоррупционных инструментов при проведении тестов по физической подготовке был контроль со стороны самих кандидатов. Как говорится, каждый смотрел за каждым, потому что если бы были коррупционные проявления, то кто-то из-за этого потерял бы свое место в Патрульной милиции.

Приоритет только умным

Первым при отборе кандидатов в УПСМ был тест на общую грамотность. Для комиссии было очевидно, что умственные возможности кандидатов и их способность к обучению являются важными базовыми качествами, впрочем, как для любого милиционера. Поэтому первым испытанием для кандидатов был именно этот тест.

Для того чтобы не возникало сомнений в объективности теста, была приглашена независимая организация (не государственная и не имеющая никакого отношения к МВД) — ЦООМО.

Конкурсная комиссия по рекомендации ЦООМО установила предельный уровень в 30 процентов правильных ответов.

Кандидат, набравший ниже 30 процентов, не допускался к дальнейшему прохождению конкурса.

Всего на конкурс в УПСМ подали заявки 1 тысяча 292 кандидата. Из них 762 — из числа действующих милиционеров и 530 гражданских. Часть из подавших на конкурс позже отказались от участия в конкурсе, а некоторых не допустили по результатам специальной проверки (наличие судимости и/или связей с ОПГ).

После теста на общую грамотность в следующий этап конкурса прошли 999 кандидатов.

Гаишник с животом должен остаться в прошлом

У нас давно уже притчей во языцех стал образ гаишника с животом. Но от такого негативного образа милиционера можно легко и быстро избавиться. Нужно просто проводить отбор сотрудников в строгом соответствии с теми нормативами, которые заложены в документах МВД.

Работа конкурсной комиссии показала, что те, кто с животами и страдает ожирением, элементарно не могут сдать существующие нормативы по физкультуре.

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Есть, конечно, исключение. У кого-то строение тела таково, что выглядит толстоватым, но сил и выносливости хватает. Но в целом все просто: спортивная фигура — это показатель хорошей подготовки. А те, которые выглядят одутловатыми, с большими животами и тонкими руками, и нормативы сдать не могут.

Часть кандидатов по причине непрохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) не были допущены к тестам на физподготовку и, следовательно, были отстранены от дальнейшего конкурса. Некоторые же кандидаты по собственной воле не явились на сдачу нормативов по физкультуре. Их также не допустили к финальной части отбора.

Тест на физическую подготовку не прошли 176 действующих сотрудников милиции и 170 человек из числа гражданской молодежи.

Это около 40 процентов от количества участников физтестов. Для многих основной преградой стал кросс на 3 километра . Если кандидаты подтягивались или отжимались (в зависимости от возрастной категории) и бежали 100-метровку, в целом это неплохо, то выносливости многим из них не хватало. Стоит отметить, что иногда не хватало совсем чуть-чуть — по 5-10 секунд. Если таким ребятам и девушкам немного позаниматься, подтянуть себя, то в будущем им вполне по силам сдать требуемые нормативы.

Почему офицеры провалили конкурс

Финальным этапом конкурсного отбора стало собеседование. К нему были допущены 458 кандидатов. Следует отметить, что изначально все кандидаты подавали на конкретные вакантные должностные позиции, которые они хотят занять. Таким образом, сложилась ситуация, при которой на некоторые позиции было всего по одному кандидату или вообще не было, а на другие должности был конкурс по 3-4 человека на одно место.

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На рядовые и сержантские должности (младший начальствующий состав) преимущественно конкурировали один-два кандидата на место. А вот на офицерские позиции (старший начальствующий состав), как правило, конкурс был значительно выше.

Таким образом, нередко получалось так, что на одну должность претендовали три-четыре хороших кандидата, но конкурсная комиссия тем не менее должна была отсеять всех, кроме одного.

В результате собеседования не прошли 94 кандидата, из которых 51 из числа действующих милиционеров и 43 гражданских лица.

Особо надо сказать о том, что по результатам первого конкурсного отбора должность начальника УПСМ осталась пока вакантной. На нее подавали три офицера — сотрудник штаба МВД, начальник СОБ Чуйской области МВД и начальник УОБДД Бишкека.

Все три милиционера произвели на комиссию неплохое впечатление и показали себя грамотными офицерами. Однако комиссия посчитала, что решение по начальнику УПСМ очень важное и принимать его следует по результатам второго конкурса, на который могут подать как те, кто уже подавали, так и другие офицеры. Выбор при этом будет более широким.

Что дальше

Итоги первого конкурса в УПСМ следующие: подали на конкурс 1 тысяча 292 кандидата, прошли отбор 356 человек. То есть после всех этапов отбора рекомендовано к службе в УПСМ было 28 процентов кандидатов от общего числа подавших на конкурс.

Кандидаты, которые успешно прошли первый конкурсный отбор, уже приступили к обучению на трехмесячных курсах в Академии МВД.

Учебный модуль построен на основе местного и международного опытов и включает несколько предметов, которые необходимы для полноценного несения службы в УПСМ. Среди них: базовые знания законодательства, тактическая и физическая подготовка, основы организации службы патруля, огневая подготовка, психологическая подготовка, основы оказания первой медицинской доврачебной помощи и т.п.

Кандидаты, которые не прошли первый конкурсный отбор, могут принять участие во втором конкурсе. Он уже объявлен. Как отмечалось выше, многие из не прошедших первый отбор недобрали совсем немного либо по физической подготовке, либо из-за конкуренции нескольких человек на одно место. Теперь, подав заявку на оставшиеся вакантные позиции, они имеют неплохие шансы пройти во втором конкурсе. Те, кто не участвовал в первом конкурсе (новые кандидаты), также могут подавать на новый конкурс.

Тест на общую грамотность не смогли преодолеть 99 человек, из них 71 действующий милиционер и 28 гражданских.

Хочу напомнить, что все кандидаты должны с ответственностью подойти к подготовке к конкурсу. Как тест на общую грамотность, так и тест на физическую подготовку требует определенных тренировок. Будет обидно, если кандидату не хватит каких-то 5-10 секунд на кроссе или двух-трех подтягиваний.

Кроме того, кандидатам следует сделать тщательный выбор позиции в УПСМ. Они должны разумно оценивать свои возможности и желания. Конечно, каждый волен сам решать, подавать ему на офицерскую должность или на сержантскую, но при этом всем надо помнить, что конкурс на офицерские должности выше.

Прием документов на второй конкурс будет проходить до 24 августа. Пока еще вакантными в УПСМ остаются около 500 должностей. Подробную информацию о конкурсе и вакантных позициях можно получить на веб-сайте www.guobdd.kg.