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Общество

Бишкекчанин продолжает одаривать сотрудниц муниципальных предприятий цветами

Житель столицы Евгений Николаев продолжает одаривать сотрудниц муниципальных предприятий цветами. На этот раз букеты он вручил женской половине Бишкекглавархитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, многие удивились и спрашивали, в честь какого праздника цветы, кто-то предположил, что это в честь предстоящего Дня строителя.

«Однако житель подарил цветы просто так. Букеты вручил и женщинам, которые пришли на прием к начальнику предприятия», — отметили в муниципалитете.

Ранее Евгений Николаев преподнес букеты сотрудницам «Тазалыка» и Бишкекводоканала.
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